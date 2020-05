États-Unis

Rumeurs de séparation entre Scott et Sofia

L’ex de Kourtney Kardashian et la fille de Lionel Richie se seraient quittés après trois ans de relation.

Scott Disick et Sofia Richie auraient mis un terme à leur relation.

D’après le site américain, Sofia vit depuis le 15 mai dans une maison située à Malibu dont le propriétaire pourrait être son nouveau petit ami. On ignore encore tout de l’identité de cet homme et quels sont ses véritables liens avec la jeune femme. Ce n’est pas la première fois que des rumeurs de séparation courent sur le couple. En 2017 et 2018, des médias avaient annoncé la fin de la relation, alors qu’il n‘en était rien.