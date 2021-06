Football : Rummenigge quitte le Bayern six mois plus tôt que prévu

Le double Ballon d’Or passe le témoin à Oliver Kahn pour que ce dernier puisse être aux commandes du club dès le début de la saison prochaine.

Karl-Heinz Rummenigge, homme fort et figure historique du Bayern Munich, s’apprête à quitter ses fonctions au club, six mois avant la date prévue du passage de témoin à Oliver Kahn, rapportent mardi le quotidien Bild et le magazine Kicker.