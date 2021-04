Football : Rummenigge veut calmer l’ambiance au Bayern

Les dissensions au sein du club bavarois énervent le patron, qui veut que tout le monde se serre les coudes.

«Nous devons travailler ensemble de manière harmonieuse, loyale et professionnelle», dit Karl-Heinz Rummenigge.

Face aux tensions internes récurrentes, le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a exhorté vendredi la direction sportive du club à «se serrer les coudes» et à se concentrer sur la fin de la saison. «Nous devons tous nous serrer les coudes, nous devons travailler ensemble de manière harmonieuse, loyale et professionnelle. C’est ce que je demande clairement à la direction sportive. C’est ce qui a toujours distingué le FC Bayern», a prévenu Rummenigge dans Bild.

Depuis plusieurs semaines, le club est pollué par les relations houleuses entre l’entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic, principalement en raison d’un désaccord sur la politique des transferts.

Flick laisse planer le doute

Face à ces tensions récurrentes, ce dernier a encore refusé vendredi de confirmer qu’il resterait au club la saison prochaine en éludant systématiquement la question. «Je suis absolument concentré sur mon équipe, je soutiens mon équipe parce que je sens aussi que mon équipe est absolument loyale envers moi», a-t-il rétorqué lors d’une conférence de presse en précisant ne plus vouloir répondre pour le moment aux questions concernant son avenir.

«Ce sujet doit prendre fin! Il n’est pas nécessaire de le commenter en permanence, d’autant plus que nous sommes dans le dernier quart de la saison, que nous sommes premiers en Bundesliga avec sept points d’avance, et que nous avons encore une chance de nous qualifier en Ligue des champions malgré notre défaite 3-2 contre Paris», a expliqué Rummenigge. «Nous avons besoin de calme et de nous concentrer sur l’essentiel», a-t-il ajouté.