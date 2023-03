Rupture amoureuse: causes et remèdes

D’un point de vue statistique, il y a de fortes chances pour que votre relation se solde par un échec. En fait, rien ne garantit qu’un couple soit heureux et dure toute une vie. Beaucoup d’amants finissent par se séparer. Ce n’est pas toujours une mauvaise chose: dans certains cas, il est parfois préférable de rompre. Mais si vous croyez en votre couple et que vous voulez faire en sorte qu’il dure, vous devriez, selon un scientifique, vous concentrer avant tout sur un aspect essentiel.

Quatre facteurs décisifs

Le psychologue John Gottman est un éminent spécialiste des relations amoureuses. Sur la base de ses études menées auprès de quelque 40’000 couples, il a identifié quatre facteurs qui, dans la majeure partie des cas, sont responsables de l’échec d’une relation. Parmi ces facteurs, il y a la critique - plus concrètement, les attaques relatives au caractère de l’autre. Vient ensuite la défense, c’est-à-dire le fait de vouloir se protéger des critiques et de toujours demander des excuses ou de rejeter la faute sur l’autre. Il y a aussi le silence: on se retire de la communication, on ignore l’autre, on prend ses distances et on préfère s’occuper d’autre chose que de sa relation.

Le mépris, qui se traduit par un manque de respect, le fait de lever les yeux au ciel, des moqueries et des insultes, est l’une des principales causes de rupture. Pexels/Liza Summer

Mais la cause principale de séparation, et la plus fréquente, selon John Gottman, est le mépris et le manque de respect qui en découle pour le ou la partenaire. Cela se traduit notamment par des insultes, le fait de lever les yeux au ciel et des moqueries dans un climat de conflit. Le mépris va donc au-delà du fait de critiquer occasionnellement quelqu’un ou de dire quelque chose de négatif. Le sentiment sous-jacent est que la personne qui méprise se considère comme meilleure et supérieure. Si vous subissez un tel comportement de la part de votre partenaire, ou si vous vous comportez de la sorte avec quelqu’un, on se sent vite indigne et - logiquement - mal aimé.

Être traité-e avec mépris par son ou sa partenaire fait qu’on se sent vite indigne et mal aimé-e. Pexels/Andres Lugo-Garza

Si ce comportement est fréquent, la relation est sérieusement menacée, selon le psychologue. Car cela a pour conséquence que l’on se considère de plus en plus comme des adversaires dans la relation. Ce n’est plus «toi et moi ensemble contre le problème», mais «nous, l’un contre l’autre».

Reconnaître et aborder les sentiments négatifs

Mais pas besoin d’en arriver là. Il existe des méthodes qui peuvent aider à éviter un comportement méprisant.

La première chose à faire est de reconnaître les sentiments négatifs et de les aborder de manière constructive. Cela signifie rester centré(e) sur soi et sur ses propres sentiments au lieu d’être tout de suite accusateur et de faire des reproches à l’autre en utilisant des formulations du type «tu fais toujours ou tu ne fais jamais». Si votre partenaire a, par exemple, annulé un rendez-vous à la dernière minute, vous pouvez dire: «Je suis en colère et triste parce que je me réjouissais de passer du temps avec toi». Et vous pouvez dans la foulée faire une proposition concrète: «Est-ce qu’on pourrait, à l’avenir, parler ensemble de nos projets avant de les changer de but en blanc?»

Cela laisse de la place pour une discussion constructive, sans se perdre dans des accusations à n’en pas finir.

Plus de remarques positives

Et le plus important est de créer avec votre partenaire une relation valorisante. Les remarques négatives restent malheureusement beaucoup plus facilement en mémoire que les remarques positives. Selon les experts, un bon rapport est de cinq pour un, c’est-à-dire cinq remarques positives pour une négative. Vous pouvez essayer de laisser de côté les petites remarques négatives, généralement inutiles, et de mentionner plus souvent les choses qui vous ont fait plaisir. Si vous faites cela de manière conséquente pendant un certain temps, vous intérioriserez ce comportement et cela renforcera la relation.

Dressez une liste des choses que vous aimez l’un chez l’autre et lisez-les l’un à l’autre. Cela renforce la relation. Pexels/lil artsy