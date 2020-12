Cuba : Rupture du dialogue entre gouvernement et artistes

Le dialogue avec les artistes, qui réclament plus de liberté d’expression, a été rompu par le ministère cubain de la Culture, a annoncé le gouvernement vendredi.

Les Cubains sont descendus en nombre dans les rues ces dernières semaines pour réclamer plus de liberté d’expression.

Le ministère cubain de la Culture a annoncé vendredi la rupture du dialogue avec les artistes qui réclament plus de liberté d’expression, disant refuser de discuter avec toute personne «recevant un financement (…) du gouvernement américain».

L’engagement à dialoguer dès cette semaine était l’un des principaux accords noués dans la nuit du 27 au 28 novembre, au terme d’une mobilisation spontanée et rarissime pendant quinze heures de quelque 300 artistes face au ministère.

Complot

Pris de court, le ministère avait accepté de recevoir une délégation de 30 manifestants, dont les revendications portaient notamment sur la liberté de création et d’expression, le droit au désaccord et la fin de la répression et du harcèlement contre les artistes indépendants. Mais dès le lendemain, les autorités communistes avaient durci le ton, dénonçant un complot des États-Unis.