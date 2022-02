cinéma : Russell Crowe et Aaron Taylor-Johnson dans un Marvel

Les deux acteurs joueront dans un film sur Kraven le chasseur, redoutable ennemi de Spider-Man.

Russell Crowe va jouer dans «Kraven le Chasseur» et «Thor: Love and Thunder».

On ignore encore quel sera le rôle de Crowe, 57 ans. Ce ne sera en tout cas pas la première incursion de l’acteur dans le monde des super-héros, puisqu’il avait joué le père de Superman dans «Man of Steel», de Zack Snyder, rappelle «Variety». Il jouera aussi le rôle de Zeus dans le Marvel «Thor: Love and Thunder» de Taika Waititi, également annoncé pour juillet 2022. On a pu le voir pour la dernière fois sur grand écran en 2020, dans le thriller «Enragé», qui vient de sortir sur Canal+.