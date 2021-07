Basketball : Russell Westbrook débarque aux Lakers

Le meneur star des Washington Wizards fera équipe avec avec LeBron James et Anthony Davis la saison prochaine chez les Angelinos.

Le meneur de 32 ans est échangé contre trois joueurs (Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope), plus le 22e choix de la draft de ce jeudi, selon ESPN, USA Today et The Athletic. Les Wizards cèdent par ailleurs aux Lakers leurs choix de 2e tour en 2024 et 2028.