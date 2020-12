Basketball : Russell Westbrook quitte les Rockets pour les Wizards

Le meneur de jeu n’aura joué qu’un saison à Houston. Il a mis le cap sur Washington, en échange de John Wall.

John Wood ne sera pas oublié

«Avoir l’opportunité de recruter un joueur du calibre et du caractère de Russell était quelque chose que nous ne pouvions pas laisser passer, quand nous avons envisagé l’avenir immédiat et à long terme de notre équipe, a déclaré le directeur général des Wizards, Tommy Sheppard. Cela dit, la décision de se séparer de John, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la franchise, a été extrêmement difficile. Ce qu’il a représenté pour notre organisation et notre communauté est incommensurable et ne sera pas oublié.»