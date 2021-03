Football : Russes et Turcs confirment leurs ambitions

La Russie et la Turquie ont remporté leur deuxième match des qualifications pour le Mondial 2022. Les Pays-Bas, eux, se sont repris après leur défaite initiale.

Le Russe Artem Dzyuba (à g.), qui embrasse son coéquipier, et le Turc Ozan Tufan (6) ont marqué deux fois pour leurs couleurs.

La Russie et la Turquie restent leaders de leur groupe dans les éliminatoires européennes pour la Coupe du monde 2022, après leurs victoires samedi pour le compte de la 2e journée, tandis que Pays-Bas et Croatie se sont remis de leur défaite initiale.

La Russie s’est imposée (2-1) contre la Slovénie dans le groupe H, avec un doublé de l’attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg Artem Dzyuba (26e, 35e). Les Slovènes, qui avaient fait tomber d’entrée les vice-champions du monde croates, n’ont pas réitéré la performance malgré un but (36e) de Josip Ilicic, l’attaquant de l’Atalanta Bergame.

Les Croates ont eux fait service minimum face à Chypre (1-0) avec un but de Mario Pasalic (40e) qui leur évite d’être d’ores et déjà largués dans la course au Mondial qatari.