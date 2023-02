Russie et Israël: «crimes identiques», pas les mêmes sanctions

Parlement : Russie et Israël: «certains crimes identiques», pas les mêmes sanctions

«La Russie bombarde l’Ukraine et tue des civils innocents. Israël bombarde Gaza en tuant là aussi des civils innocents.» Le conseiller national Denis de la Reussille (POP/NE) a interpellé, en novembre, le Conseil fédéral en lui posant des questions: pourquoi, alors que «certains crimes sont identiques», la Suisse sanctionne la Russie mais ne le fait pas pour Israël, avec qui elle entretient même une collaboration militaire?

Quant à l’entente militaire entre la Suisse et Israël, «il s’agit d’un échange d’informations et d’expérience entre experts dans certains domaines, en particulier technologique et le cyber», dit le Conseil fédéral, qui «ne voit pas de raison de procéder à un changement de la pratique en vigueur», d’autant qu’il ajoute «considérer l’acquisition de biens d’armement en Israël».