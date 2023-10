Le discours de Biden énerve le Kremlin qui le juge «inacceptable»

Le Kremlin a jugé vendredi «inacceptables» les propos du président américain Joe Biden sur son homologue russe Vladimir Poutine, qualifié de «tyran». «Une telle rhétorique ne convient guère à des chefs d’État et est inacceptable pour nous», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. «Nous n’acceptons pas un tel ton à l’égard de la Fédération de Russie, à l’égard de notre président», a-t-il ajouté.

Jeudi, Joe Biden avait déclaré que le Hamas et Vladimir Poutine représentent «des menaces différentes» mais ont en commun de vouloir «complètement anéantir une démocratie voisine». «Nous ne pouvons pas et ne laisserons pas des terroristes comme le Hamas et des tyrans comme Poutine gagner», avait-il ajouté lors d’un discours au cours duquel il a également appelé à une nouvelle aide américaine pour l’Ukraine.