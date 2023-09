Russie: Kim Jong-un accueilli en grande pompe à Vladivostok

Sur la base aérienne de Kniévitchi, Kim a été accueilli par Sergueï Choïgou qui lui a présenté un chasseur MiG-31 et son système de missiles hypersoniques Kinjal, selon la même source. Le dirigeant nord-coréen a également passé en revue des bombardiers Tu-160, Tu-95MS et Tu-22M3.

Plus tard samedi, selon le ministère russe des Ressources naturelles et de l’Ecologie, il s’est rendu au théâtre Mariinskiï de Vladivostok pour assister à une représentation de «La Belle au bois dormant», un ballet du célèbre compositeur russe Tchaïkovski.

A l’issue du spectacle, le gouverneur régional, Oleg Kojémiako, a affirmé que des discussions entre les deux hommes étaient prévues dimanche sur «le développement des relations» entre la Corée du Nord et la région dans les domaines «du sport, du tourisme, de la culture (et) du commerce».

Rencontre mercredi

Dans cette grande ville aux confins de la Russie, située près des frontières chinoise et nord-coréenne, Kim Jong-un doit également «visiter l’université fédérale d’Extrême-Orient et certaines installations de l’Académie des sciences de Russie, dont les laboratoires travaillent sur la biologie marine», avait détaillé Vladimir Poutine à la télévision russe.

Échanges de fusils

Le chef de l’État russe a notamment évoqué des «perspectives» de coopération militaire malgré les sanctions internationales visant Pyongyang à cause de ses programmes nucléaires et de mise au point de missiles. Washington avait exprimé sa «préoccupation» quant au possible achat de munitions nord-coréennes, et Séoul avait mis «fermement en garde» contre toute transaction de ce type.