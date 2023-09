Russie: Kim Jong-un examine des armes russes sur une base aérienne

Arrivé samedi à l’aéroport de Knevichi à Vladivostok, Kim Jong-un s’est rendu sur la base aérienne de Knevichi. Le dirigeant nord-coréen y a été accueilli par le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, qui lui a présenté un chasseur MiG-31 et son système de missiles hypersoniques Kinjal. Le dirigeant nord-coréen a également passé en revue des bombardiers Tu-160, Tu-95MS et Tu-22M3, selon l’agence de presse d’État Tass.

Dans cette grande ville aux confins de la Russie, située près des frontières chinoise et nord-coréenne, Kim Jong Un est monté à bord du navire de guerre russe Maréchal Chapochnikov, où il a été accueilli par le commandant de la frégate. Également présent à bord, le commandant en chef de la flotte russe, Nikolaï Ievmenov, a exposé au dirigeant nord-coréen les caractéristiques du navire et des armes anti-sous-marins, «des quadruples tubes lance-torpilles et des lance-roquettes RBU-6000», a indiqué TASS.