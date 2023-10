La journaliste russo-américaine incarcérée en Russie jusqu'au 5 décembre

Certains des critiques les plus respectés de Vladimir Poutine figurent parmi ces «agents de l’étranger», comme le prix Nobel de la paix et rédacteur en chef du journal indépendant «Novaïa Gazeta», Dmitri Mouratov. Kurmasheva, qui réside d’ordinaire à Prague, avec son mari et ses enfants, s’était rendue en Russie pour une «urgence familiale» le 20 mai, mais n’avait pas pu repartir, car ses passeports américain et russe lui ont été confisqués.