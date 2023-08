Le groupe Wagner, une marque en suspens, un modèle qui durera

La «loyauté» à la Russie sera obligatoire

La loyauté au Kremlin ne sera plus négociable. «Le feu d’artifice de mercredi soir, c’est un message très clair: «Ne me doublez pas, c’est une affaire de survie» tranche Lou Osborn, ironisant sur le crash de l’avion de Prigojine. Dès vendredi, Poutine a signé un décret obligeant les paramilitaires à jurer «fidélité» et «loyauté» à la Russie et de «suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs». Car Moscou ne saurait se passer d’un tel outil, qui a fait ses preuves en Afrique, au Moyen-Orient mais aussi dans la guerre que Poutine a déclenchée chez son voisin.