Guerre en Ukraine: le journaliste Gershkovich au tribunal russe

Lors de l’audience, Evan Gershkovich, debout dans la cage réservée aux accusés et entourée d’agents des services de sécurité russes (FSB), a adressé quelques sourires et clins d’oeil aux journalistes qu’il reconnaissait, selon un journaliste de l’AFP présent. Le tribunal municipal de Moscou, où l’audience se tenait, a déclaré que l’affaire serait renvoyée vers un autre tribunal de la capitale russe, celui de Lefortovo.

Accusé d’espionnage

Evan Gershkovich, qui a aussi travaillé pour l’AFP à Moscou par le passé, est accusé d’espionnage , un crime passible de 20 ans de prison, mais il rejette ces accusations, tout comme Washington, son journal, ses proches et sa famille. L’ambassadrice américaine à Moscou Lynne Tracy, présente au tribunal, a déclaré que la position américaine «restait inébranlable». «Le gouvernement russe a mis Evan en prison pour avoir fait son travail», a-t-elle ajouté.

Incarcération sans précédent

La Russie n’a jamais étayé ses accusations ni apporté publiquement d’éléments de preuve, et l’ensemble de la procédure a été classé secrète. Aucune date pour son procès n’a été avancée pour l’heure. Son arrestation s’inscrit dans le contexte des graves tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Russie, provoquées par le conflit en Ukraine. Washington soutient Kiev militairement et financièrement face à Moscou.