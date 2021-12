Droits de l’homme : Russie: l’ONG Mémorial au tribunal crainte d’une liquidation

La Cour suprême russe examine mardi la demande de dissolution de l’ONG Mémorial, pilier de la défense des droits humains en Russie et gardien de la mémoire du Goulag, qui redoute son interdiction avant le Nouvel-An.

Les poursuites visant Mémorial, qui jouit d’un grand prestige à l’étranger, ont suscité un émoi international et sont perçues comme un nouveau palier symbolique dans la répression des critiques du président Vladimir Poutine. Cette troisième audience devant la Cour suprême «pourrait être la dernière», a indiqué l’ONG lundi, car «il ne reste que les plaidoiries et la décision finale de la juge Alla Nazarova».

Début novembre, le Parquet a demandé la dissolution de Mémorial International, la structure clé qui coordonne le réseau de l’organisation en Russie, l’accusant d’avoir enfreint «systématiquement» les obligations de son statut d’«agent de l’étranger». Ce label, qui rappelle celui d’«ennemi du peuple» pendant l’URSS, désigne les organisations reconnues coupables d’agir contre les intérêts de Moscou en recevant des fonds étrangers. Tous ceux qui y sont soumis, individus compris, doivent indiquer leur statut d’«agent de l’étranger» dans toutes leurs publications, sous peine de lourdes amendes, et se soumettre à de lourdes procédures administratives.

Parallèlement, dans un autre dossier, le Parquet exige la liquidation du Centre de défense des droits humains de Mémorial, accusé d’apologie «du terrorisme et de l’extrémisme», en plus de violations de la loi sur les «agents de l’étranger». Dans cette affaire distincte, une audience est prévue mercredi devant un tribunal de Moscou. Les avocats de l’ONG, qui a déjà payé d’importantes amendes pour des violations à la loi sur les «agents de l’étranger», dénoncent des persécutions infondées, disproportionnées et de nature politique.