Lourde peine de prison pour une journaliste russe anti-guerre

La journaliste russe Marina Ovsiannikova, qui a fui la Russie il y a un an, a écopé d’une lourde peine de prison. Célèbre pour avoir manifesté contre l’offensive en Ukraine à la télévision d’État, elle a été condamnée dans une autre affaire à huit ans et demi de prison par contumace pour avoir critiqué l’armée, a annoncé un tribunal russe mercredi. Elle était poursuivie pour «diffusion d’informations mensongères» sur les forces armées de Russie et avait déjà été condamnée pour des faits similaires à une amende en août 2022. Selon l’agence d’État Ria Novosti, elle a été condamnée cette fois-ci pour avoir manifesté, seule, l’année dernière, avec une pancarte contre l’offensive russe en Ukraine.