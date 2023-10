Navalny dénonce l’arrestation «scandaleuse» de ses avocats

L’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a jugé mardi, «scandaleuse et illégale» l’arrestation de trois de ses avocats la semaine dernière, dernier exemple de l’accélération de la répression en Russie. «Hier, j’ai été informé que trois de mes avocats avaient été arrêtés. Évidemment, il s’agit de mesures scandaleuses et illégales», a dénoncé Alexeï Navalny, cité par le site d’informations indépendant Mediazona.

«Je considère tout cela (...) comme une convulsion de ce pouvoir odieux et une réaction qui montre à quel point mes actions et celles de mes collègues sont justes», a-t-il poursuivi. Il s’exprimait depuis sa prison par visioconférence lors d’une audience concernant un énième litige avec sa colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, qu’il accuse régulièrement de violations et poursuit en justice.

Accusations d’«extrémisme»

Les partisans du militant anticorruption dénoncent un moyen d’isoler encore plus Alexeï Navalny et un nouveau palier franchi dans la répression de l’opposition à Vladimir Poutine. «Quelles actions je peux entreprendre, quand je ne comprends même pas ce qui se passe avec mes avocats? Et que personne n’est autorisé à venir me voir? Et que je suis totalement isolé de toute information?», a lancé mardi Alexeï Navalny.