L'opposant Navalny fait appel de sa condamnation à 19 ans de prison

Colonie à «régime spécial»

Détenu actuellement dans la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, à 250 kilomètres à l’est de Moscou, où il est régulièrement envoyé en cellule disciplinaire, Alexeï Navalny pourrait voir ses conditions de détention empirer une fois sa condamnation confirmée en appel. Il devra purger sa nouvelle peine dans une des colonies russes à «régime spécial», des établissements du système carcéral russe, d’ordinaire réservés aux condamnés à perpétuité et aux criminels les plus dangereux.

Depuis son arrestation en janvier 2021, Alexeï Navalny communique essentiellement via des messages transmis à ses avocats, continuant avec humour de dénoncer la politique du Kremlin et l’offensive en Ukraine. En août, il a appelé les Russes à «résister» à la «bande de traîtres, de voleurs et de crapules qui ont pris le pouvoir». Dans une colonie à «régime spécial», ses prises de parole risquent toutefois d’être beaucoup plus rares, les visites étant nettement plus limitées.