Perquisitions chez des avocats de l’opposant russe Navalny

Condamné à de lourdes peines

Emprisonné dans une colonie non loin de Moscou, Alexeï Navalny a affirmé, fin septembre, qu’il devait être transféré pour un an dans une cellule aux conditions très strictes, où ses interactions avec le monde extérieur seraient encore plus limitées. M. Navalny communique essentiellement via des messages transmis à ses avocats puis publiés sur ses réseaux sociaux, dans lesquels il a continué à dénoncer ces derniers mois l’offensive en Ukraine et appelé les Russes à «résister» au Kremlin.