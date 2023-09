Russie: Une rentrée scolaire sous l'oeil de Poutine et du drapeau russe

Sergeï Anguelov a accompagné comme d’autres parents russes sa fille de douze ans vendredi pour une rentrée scolaire moscovite placée sous le signe du patriotisme et de la militarisation.

Nouveau manuel d’histoire pour une Russie «invincible»

Il assiste à une cérémonie festive. Les enfants sont déguisés, l’hymne national retentit dans la cour et les plus âgés des élèves portent un grand drapeau aux couleurs blanc-bleu-rouge du pays. «Nous vivons une période difficile, toutes sortes de choses se produisent», souffle à l’AFP ce chauffeur de 39 ans, alors que des drones ukrainiens atteignent maintenant régulièrement la capitale . Désormais, les enfants ont un nouveau programme conçu pour inculquer la version du Kremklin.

Module «première formation militaire»

Tatiana Barabanova, qui enseigne cette matière à Ekaterinbourg dans l’Oural, en fait l’éloge. «Les jeunes sont déstabilisés par les fausses informations qui nous calomnient et ils y trouveront des exemples très clairs de courage voire d’héroïsme», dit-elle. Elle pourra compter sur le soutien de certains parents à la maison qui comme Sergeï Varalov, un employé du BTP de 55 ans, se félicite qu’on apprenne mieux l’offensive en Ukraine, dans les classes. «Le monde entier nous est tombé dessus», lance-t-il. «Je ne dis pas qu’il faut faire comme en Corée du Nord, mais nous devons préparer» les enfants, estime-t-il. Il est donc favorable aussi au module de «première formation militaire».

Réintroduit pour l’année 2023-2024, il compte au moins 140 heures de cursus. Il existait déjà sous l’Union soviétique avant de tomber en désuétude et permet notamment aux 15-17 ans de sa familiariser avec le fusil d’assaut Kalachnikov. En montrant les masques à gaz et des mains en plastiques portant des blessures qui serviront de support pédagogique à ses cours, la professeure Elena Sobatchkina juge que c’est une bonne introduction au «service militaire». Elle prévoit de faire intervenir des soldats déployés en Ukraine et doit se mettre à jour du maniement des drones, car c’est aussi au programme.