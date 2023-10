Russie: Un avocat de l'opposant Alexeï Navalny est introuvable

Un avocat d’Alexeï Navalny a manqué, lundi, une audience de son client et était injoignable, selon l’équipe de l’opposant, trois jours après l’arrestation de trois autres avocats le défendant, nouvel épisode de la répression en Russie.

«L’avocat Alexandre Fedoulov devait se rendre aujourd’hui auprès d’Alexeï (Navalny), mais il n’est plus joignable depuis ce matin», a indiqué sur X (ex-Twitter) la porte-parole en exil de l’opposant, Kira Iarmych. «Nous ne savons pas où se trouve Fedoulov, son téléphone est éteint.»

L’audience concerne un énième litige entre Alexeï Navalny et sa colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, qu’il accuse régulièrement de violations et poursuit en justice.

Trois autres avocats ayant défendu le principal opposant à Vladimir Poutine, Vadim Kobzev, Igor Sergounine et Alexeï Liptser, ont été arrêtés vendredi, sous l’accusation d'«extrémisme», passible de lourdes peines. Les partisans de l’opposant dénoncent ces arrestations comme un moyen d’isoler encore plus Alexeï Navalny et comme un nouveau palier franchi dans la répression de l’opposition à Vladimir Poutine.