Russie: Une journaliste russo-américaine de Radio Free Europe arrêtée

Alsu Kurmasheva a été inculpée pour ne pas s’être déclarée «en tant qu’agent de l’étranger», chef d’accusation pour lequel elle encourt jusqu’à cinq ans de prison, précise dans un communiqué ce média privé financé par le Congrès américain. La journaliste qui habite habituellement à Prague, avait dû se rendre en Russie pour une «urgence familiale» le 20 mai, puis avait été arrêtée temporairement le 2 juin en amont de son vol retour à Kazan, explique RFE/RL. Ses passeports américain et russe confisqués, elle s’est trouvée dans l’incapacité de quitter la Russie, avant que finalement son inculpation soit annoncée mercredi.

Une libération immédiate attendue

Dans un communiqué, le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York, indique que la journaliste se trouvait mercredi soir dans un centre de détention temporaire, selon des informations de l’agence de presse officielle Tatar-Inform. Le CPJ appelle également la Russie à «libérer immédiatement» la journaliste et à «abandonner toutes les poursuites» à son encontre. «Le journalisme n’est pas un crime, et la détention de Kurmasheva est une nouvelle preuve de la détermination de la Russie à étouffer le journalisme indépendant», déclare l’organisation dans un communiqué.