Coronavirus

Ruth Dreifuss et 150 VIP veulent un vaccin gratuit

L’ancienne conseillère fédérale fait partie d’un groupe de 150 personnalités qui appellent à la gratuité de possibles vaccins et traitements contre le coronavirus.

Près de 150 dirigeants et experts mondiaux demandent aux États de garantir à Genève la semaine prochaine la gratuité pour les patients de possibles vaccins et médicaments contre le Covid. Parmi eux se trouve l’ancienne présidente de la Confédération Ruth Dreifuss.

Lorsqu’un vaccin sûr et efficace sera validé, il devra «être fabriqué rapidement en grande quantité et relayé vers toutes les populations, dans tous les pays, gratuitement», disent les signataires. «La même chose doit être appliquée à tous les médicaments, diagnostics et autres technologies contre le Covid-19».

Les personnalités demandent qu’une série d’autorisations gratuites de mises sur le marché soient attribuées à tous les pays. Elles estiment que les pays riches doivent financer un plan de fabrication et de distribution mondial pour rapidement fabriquer des milliards de doses relayées à prix coûtant et encadrer les millions de travailleurs de la santé qui devront les utiliser. Le patient devra pouvoir les recevoir gratuitement.

Plusieurs ex-dirigeants et Nobel

D’anciens dirigeants mais aussi des Prix Nobel ou des rapporteurs spéciaux de l’ONU ont également rejoint cet appel que les signataires considèrent comme le plus large sur la question du vaccin depuis le début de la crise. Il y a quelques semaines, l’OMS, le président français, Emmanuel Macron, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avaient lancé une initiative pour garantir une répartition équitable d’un futur vaccin.

Mais les États-Unis, qui ont suspendu leur contribution à l’OMS accusée d’être proche de Pékin, n’avaient pas participé. Ni à la conférence de donateurs qui avait suivi une dizaine de jours plus tard et rassemblé près de 8 milliards de francs. Washington se voit, lui, reprocher de chercher à sécuriser des doses d’une future immunisation pour ses citoyens.

Médecins aussi actifs

Ces dirigeants actuels ou anciens reconnaissant aussi la collaboration internationale sur la recherche, le financement et l’accès. Mais ils ajoutent qu’il ne faut pas préférer les intérêts des entreprises les plus riches et des gouvernements dans cette crise. Ils demandent «des engagements concrets» pour atteindre des soins abordables et rapides pour tous.