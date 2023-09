Le tueur en série présumé enterrait ses victimes dans sa cuisine

Un tueur en série présumé a été arrêté après la découverte de plus de 10 cadavres dans une fosse creusée dans la cuisine de son domicile de Kigali, ont rapporté mercredi la police et des médias rwandais. La police a indiqué que le suspect, âgé de 34 ans, rencontrait ses victimes – des hommes et des femmes – dans des bars et les attiraient dans son logement de location situé en périphérie de la capitale rwandaise.