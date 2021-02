Arabie saoudite : Ryad dit avoir intercepté un missile et des drones venant du Yémen

L’Arabie saoudite a annoncé jeudi avoir intercepté un missile balistique et deux drones lancés vers son territoire par les rebelles Houthis du Yémen, au lendemain d’un tir des rebelles sur un aéroport saoudien.

Les Houthis, qui luttent contre le gouvernement yéménite et sont soutenus par l’Iran, ont intensifié leurs attaques contre le royaume saoudien et contre les forces yéménites soutenues par Ryad. Cette recrudescence des attaques intervient quelques jours après que les États-Unis ont décidé de retirer les rebelles de leur liste des organisations considérées comme terroristes et de relancer les efforts en vue de mettre fin au conflit qui dure depuis six ans.