Yémen : Ryad frappe Sanaa après un tir de missile balistique des Houthis

L’Arabie saoudite a annoncé avoir riposté dans la nuit de lundi à mardi à un tir de missile balistique réalisé par les Houthis depuis le Yémen, en détruisant lors d’un raid aérien le site de lancement à Sanaa.

«Nous avons détruit des sites à Sanaa liés aux missiles balistiques et aux drones», a tweeté l’agence officielle saoudienne SPA, qui avait annoncé plus tôt l’interception et la destruction par l’armée saoudienne d’un missile balistique envoyé vers l’Arabie par des rebelles Houthis depuis le Yémen.