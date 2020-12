En pleine confiance après son premier podium obtenu il y a dix jours en descente à Val Gardena (deuxième), Ryan Cochran-Siegle a prolongé la magie de Noël en réalisant la course de ses rêves pour sa première victoire mardi lors du super-G de Bormio.

Deux skieurs seulement sont parvenus à rester dans la même seconde que le bolide américain qui, à 28 ans, a succédé à Bode Miller, dernier vainqueur américain en super-G en 2006. « C’était il y a aussi longtemps? C’est incroyable, il y a tellement d’éléments à prendre en compte pour gagner, a réagi le skieur du Vermont au micro de la FIS. C’est une période folle pour moi, je suis comme libéré mentalement depuis ce podium à Val Gardena. J’ai toujours été bon techniquement mais là je peux enfin me lâcher sur les skis. »

«Du boulot pour dépasser ma mère»

Le fils de Barbara Ann Cochran, championne olympique de slalom à Sapporo en 1972 et victorieuse de trois succès en Coupe du monde, commence à se faire un prénom dans une famille qui a également vu plusieurs de ses cousins faire partie de l’équipe nationale, dont Jimmy Cochran, qui a obtenu 5 top 10 en Coupe du monde (trois slaloms et deux géants) entre 2005 et 2009.