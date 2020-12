Déjà auteur du meilleur chrono lors de la première descente d’entraînement dans la station italienne, samedi, Cochran-Siegle a remis ça ce dimanche. Il a en effet signé le meilleur temps, en 1’58’’38, précédant l’Autrichien Vincent Kirchmayr de 0’’30 et un duo formé d’un autre Autrichien, Matthias Mayer, et du surprenant Français Brice Roger, troisièmes ex-aequo à 0’’34.

Les Suisses encore en retrait

Comme samedi, les Suisses sont restés en retrait. Meilleur d’entre eux, Mauro Caviezel a terminé à la septième place, à 1’’28 de Cochran-Siegle. On trouve plus loin Stefan Rogentin (10e à 1’’50), Marco Odermatt (14e à 1’’71), le triple vainqueur de la Coupe du monde Beat Feuz (19e à 1’’97), Urs Kryenbühl (26e à 2’’73), Gilles Roulin (31e à 2’’88), Ralph Weber (38e à 3’’49), Carlo Janka (41e à 3’’87) et le champion du monde juniors Lars Rösti (53e à 7’’22). Cedric Ochsner et Niels Hintermann ne sont pas arrivés au bout de cette deuxième descente d’entraînement.