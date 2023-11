Ryan Eggold est triste de la fin de la série New Amsterdam

Je peux très bien faire semblant, mais je suis terrorisé dès que l’on commence à me poser des questions. Dans une soirée, il y a toujours une personne pour me parler de ses douleurs ou maladies. Je dois rapidement lui préciser que je ne suis pas un vrai médecin.

Je ne suis pas du genre à être en recherche constante du prochain rôle. Après tous ces épisodes dans la peau d’un médecin, je dois me vider la tête et me changer les idées. J’adore la musique, j’aime composer et chanter. Alors, je vais prendre du temps pour moi. Ensuite, on verra bien ce qui se présente.