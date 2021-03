Football : Ryan Giggs ne sera pas de retour sur le banc à fin mars

Accusé de violences conjugales, le sélectionneur du Pays de Galles va manquer le début des éliminatoires pour le Mondial 2022, a annoncé sa Fédération ce mercredi.

«La Fédération du Pays de Galles et Ryan Giggs ont convenu qu’il ne serait pas impliqué dans la période internationale à venir» et les matches contre la Belgique, le Mexique (en amical) et la République tchèque, explique le communiqué.