Ryan Gosling sera Ken face à Barbie Margot Robbie

Voilà un duo prometteur pour intéresser les foules à l’histoire de Barbie sur grand écran! Alors que le nom de Margot Robbie («The Suicide Squad», «Once Upon a Time... in Hollywood», «Moi, Tonya») dans le rôle de la poupée blonde avait été annoncé début 2019, on vient d’apprendre que Ryan Gosling («First Man», «La la land», «Drive») incarnera Ken à ses côtés.