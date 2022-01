Ski-cross – Ryan Regez en forme olympique

S'il y en a un qui débarquera aux JO 2022 avec de la confiance plein les chaussures de ski, c'est bien Ryan Regez. Le Bernois, dominateur des qualifications vendredi, a confirmé en course le lendemain. Il a remporté en Suède la 5e victoire de Coupe du monde de sa carrière, montant sur son 13e podium au plus haut niveau. Il s'était déjà imposé à Innichen, en Italie, le 19 décembre dernier, avant de finir 2e le lendemain et d'enchaîner sur une 3e place il y a une semaine à Nakiska (Can).