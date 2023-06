Ryan Reynolds investit en Formule 1 après son scénario de rêve avec Wrexham

Les deux hommes n’en sont pas à leur coup d’essai dans le monde du sport, puisqu’ils sont propriétaires du club de Wrexham. Les Gallois avaient retrouvé l’échelon professionnel fin avril, quinze longues années après l’avoir quitté. Et, parmi les grands acteurs de cette remontée fantastique, il y avait justement deux stars de Hollywood devenues propriétaires du club. Ryan Reynolds, notamment connu pour son rôle dans Deadpool, et Rob McElhenney, vu dans It’s Always Sunny in Philadelphia, sont parvenus à cette promotion tant attendue en League 2 en seulement deux années. Une success story à l’américaine.