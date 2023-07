Transport aérien: Ryanair utiliserait la reconnaissance faciale de manière abusive

Une association autrichienne militant pour la protection de la vie privée a porté plainte, jeudi, contre la société irlandaise Ryanair, l’accusant d’imposer illégalement la reconnaissance faciale en cas de réservation ailleurs que sur son site internet. «La plus grande compagnie aérienne d’Europe demande à ses clients de se soumettre à un processus invasif de vérification» lorsqu’ils passent par des intermédiaires, a expliqué l’ONG Noyb (pour «None of your business», signifiant «ce ne sont pas vos affaires»).