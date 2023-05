Rybakina l’emporte à Rome grâce à l’abandon de Kalinina

Rybakina avait gagné le premier set 6-4 et menait 1-0, 15-0 dans le second quand son adversaire, surprenante finaliste sur la terre battue romaine après avoir dépensé beaucoup d'énergie lors de matches marathon, s'est assise sur sa chaise et a appelé un médecin. Blessée à la cuisse gauche, selon la WTA, elle a finalement dû renoncer, en larmes, et est allée saluer Rybakina, qui succède au palmarès à la No 1 mondiale Polonaise Iga Swiatek.