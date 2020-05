Villa de star

S'agit-il d'un saladier ou d'un lecteur de CD?

Ni l'un ni l'autre! La drôle de propriété, qui appartenait à Justin Bieber jusqu'en 2014, fait actuellement l'objet de grandes discussions sur Twitter.

D'une superficie de plus de 600 m2, elle comprend six chambres à coucher et sept salles de bain.

Selon le site TMZ, la villa de 607 m2 appartenait à Justin Bieber jusqu'en 2014. Elle dispose de six chambres à coucher, sept salles de bains et d'un garage pouvant accueillir jusqu'à sept voitures. Quand on jette un coup d'œil à l'intérieur, on comprend vite pourquoi il a voulu déménager. Pour une star qui veut protéger son intimité, la maison a beaucoup trop de façades vitrées.