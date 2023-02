CFF : S'offrir la première classe avant le départ: la demande est en plein boom

Une longue et pénible journée au boulot, puis la perspective d’un train bondé à l’heure de pointe pour rentrer chez soi: c’est la goutte d’eau. Non, c’est trop pour moi, semblent se dire de plus en plus de pendulaires qui ont un abonnement en deuxième classe. La solution: entrer dans un wagon de première, mais seulement pour ce trajet-là. C’est possible depuis que les CFF vendent, via leur app, des surclassements de parcours. Par exemple, pour un Berne – Lausanne, 13 francs sont la clé d’un voyage confortable et calme.