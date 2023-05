S.W.A.T. n’aura été annulée que durant trois jours

Face à la colère des acteurs et des fans de la série, la chaîne CBS a fait marche arrière et décidé de renouveler la fiction pour une 7e saison.

Shemar Moore est ravi de pouvoir reprendre le rôle de Hondo pour une saison supplémentaire. Sonja Flemming/CBS/Sony Pictures

C’est certainement l’un des rétropédalages les plus rapides de l’histoire de la télévision américaine. Alors que CBS annonçait vendredi 5 mai 2023 qu’elle mettait un terme à la série «S.W.A.T.» après six saisons, elle a indiqué trois jours plus tard qu’elle avait finalement commandé une septième et dernière saison de la fiction dont le héros est incarné par Shemar Moore, qui avait fait une apparition dans «Les Anges».

«Nous avons écouté nos téléspectateurs et leur passion pour «S.W.A.T» et nous somme parvenus à un accord pour la renouveler pour une ultime saison de treize épisodes qui sera diffusée en 2023 et 2024. «S.W.A.T.» a été proposée durant six saisons sur CBS et a attiré un public dévoué. Nous sommes heureux d’avoir trouvé une manière de la faire revenir et de donner une fin au scénario et aux personnages», ont déclaré la présidente de CBS Entertainment et celle de Sony Pictures Television dans un communiqué.

Il semblerait donc que la levée de boucliers sur les réseaux sociaux durant le week-end ait fait plier la chaîne et les producteurs de la série. Il faut dire que les internautes ont massivement fait part de leur désarroi et de leur incompréhension à l’annonce de l’annulation d’une série dont les audiences sont en constante augmentation depuis son lancement, en 2017 et qui est proposée en Français sur TF1 et C8. Shemar Moore avait également poussé un coup de gueule.

«Ça n’a aucun sens. Je ne pense pas que nous ayons fini. CBS va se réveiller et réaliser qu’elle a fait une erreur. Sony va faire ses calculs et se rendre compte que ce n’est pas la bonne décision», avait-il confié dans une vidéo postée sur Instagram. Le comédien de 53 ans avait également souligné qu’il était le seul acteur afro-américain à jouer le premier rôle dans un programme de télévision américaine et que «S.W.A.T.» était l’émission «la plus diversifiée» de CBS. Lundi 8 mai 2023, celui qui joue le rôle de Hondo dans la série a remercié ses fans pour leur soutien.