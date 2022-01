Mauvais gag de Jimmy Kimmel sur BTS et le virus

Jimmy Kimmel : Sa blague sur BTS et le Covid ne passe pas

Le célèbre présentateur du talk show «Jimmy Kimmel Live!» a comparé le groupe de k-pop aux symptômes du coronavirus. Tollé.

La comédienne a raconté sa réaction quand elle s’est aperçue que BTS avait partagé sa reprise de son tube «Dynamite». Elle s’est sentie «dans le brouillard». Or, c’était à cause du Covid.

La comédienne a expliqué dans le talkshow la joie qu’elle avait eue de pouvoir reprendre «Dynamite», tube de BTS, pour les besoins d’un épisode de la série à succès. Elle a ensuite détaillé sa réaction lorsque deux membres du groupe ont partagé la scène sur les réseaux sociaux. «Je ne pouvais plus me lever, penser, parler. Je me suis demandé si c’était ça, la sensation de son corps qui est sous le choc. Mes sinus, ma tête… je n’avais jamais ressenti ça avant», a-t-elle dit à Kimmel, dans des propos reproduits par «Paris Match». Sauf que ses sensations n’étaient pas dues à l’émotion face à la réaction de BTS, mais au fait qu’elle venait d’attraper le Covid, «c’est pour ça que j’étais dans un tel brouillard». L’animateur a réagi au quart de tour: «Ils sont tous les deux très dangereux, vous avez de la chance de vous en être sortie vivante.» D’après l’hebdomadaire français, certains des très nombreux fans du groupe réclament aujourd’hui des excuses de l’animateur. Ce qu’il n’a toujours pas fait à ce jour. L’histoire de s’arrête pas là.