Canton de Berne – Sa BMW choisit un moment totalement improbable pour s’enflammer

Les brosses tournaient à plein régime, la carrosserie était savonnée: rien ne laissait présager que le nettoyage de sa voiture dans une station de lavage de Schüpfen (BE) allait virer au fiasco. Simon Bieri, un lecteur de 19 ans, voulait profiter de son jour de congé, le 31 décembre dernier, pour prendre soin de sa BMW 535d.

Soudain, le jeune homme s’est aperçu que quelque chose n’allait pas: «Quand les portes de la station se sont ouvertes, j’ai vu de la fumée.» Il s’est approché du véhicule, qui faisait un bruit bizarre. Il a ouvert le capot, tout comme les portes, pour voir ce qui se passait. Il a ensuite immédiatement appelé les secours: «Vite, appelez la police et les pompiers! Ma voiture pourrait prendre feu à tout moment!» Deux ou trois minutes plus tard, les premières flammes se sont emparées du bolide. Par chance, la police et les pompiers n’ont pas tardé à arriver. «Ils ont réagi extrêmement vite», se souvient Simon Bieri, qui n’a pas eu d’autre choix que de regarder sa BMW partir en fumée.