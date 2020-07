Vaud

Sa bonne affaire finit par lui coûter un bras

En se portant acquéreur d’une Mercedes hors service, un Vaudois a été victime d’une forme d’arnaque plus répandue qu’on le croit.

Blaise* aime les belles bagnoles, surtout les anciennes, mais ses maigres revenus ne lui permettent pas de s’offrir la voiture de ses rêves. C’est ce qui l’a poussé, il y a un peu plus de trois ans, dans un piège alors qu’il pensait faire une bonne affaire. «J’ai constaté qu’une connaissance roulait avec une voiture de location, au lieu de sa Mercedes. Il m’a expliqué que son moteur avait rendu l’âme et qu’il allait s’en débarrasser», se souvient le Vaudois.

Ce dernier a racheté l’allemande pour la modique somme de 500 francs et s’est procuré un moteur d’occasion auprès d’un ami garagiste. Pour finir, il a offert à celle qu’il pensait être sa voiture un lifting complet, tant et si bien que l’investissement à ce moment-là était déjà d’environ 10’000 francs. Mais, lorsqu’il a voulu l’immatriculer, on lui a appris que c’était impossible. «Il y avait un code 178 sur le permis de circulation, ce qui veut dire que le véhicule ne peut pas changer de détenteur», déplore Blaise.