RECORD DU MONDE : Sa bouche la fait entrer dans le Guinness

Une tiktokeuse américaine a gagné la palme de la cavité buccale la plus large du monde.

Chacun ses talents. Samantha Ramsdell, une Américaine de 31 ans vivant dans le Connecticut, a été reconnue par le livre Guinness des records le 15 juillet 2021 comme la femme ayant la plus large bouche de la planète. Star sur TikTok , où elle cumule plus d’un million d’abonnés, elle avait fait de son quotidien un vrai marathon buccal. Au travers de ses courtes vidéos, les attributs hors normes de son gosier insatiable sont prouvés: on peut la voir ingurgiter toutes sortes de nourritures et d’objets du quotidien, sans aucune difficulté.

Suscitant fascination et dégoût, Samantha a fait le buzz pour qu’on la remarque. Une sorte de revanche en somme, pour celle qui explique dans un documentaire avoir longtemps souffert de moqueries à l’école: «Obtenir ce titre auprès du Guinness me permets de montrer à ceux qui m'ont harcelée, qui m'ont fait douter et qui m'ont tourmentée, que j'ai une grosse bouche, c'est vrai. Mais qu'au moins, c'est la plus grosse du monde!» Selon «Purepeople», plusieurs arbitres ont rendu visite au dentiste de cette dame avant de lui décerner pareil titre. Mais la longueur et la largeur de sa bouche mesurée à l'aide d'étriers ont été sans équivoque.