Gwyneth Paltrow : Sa bougie senteur vagin fait des dégâts

L’actrice Gwyneth Paltrow est attaquée en justice par un client. Il affirme que l’objet a explosé chez lui et a failli le tuer.

Selon TMZ, un client traîne l’actrice américaine de 48 ans en justice. Il affirme que cette fameuse bougie a explosé chez lui, ce qui a failli le tuer. Dans les documents remis à la justice, Colby Watson raconte l’avoir allumée en février 2021, après l’avoir placée sur une étagère. Alors qu’aucune fenêtre n’était ouverte, une grande flamme a jailli et l’objet, après s’être rapidement carbonisé, a volé en éclats, comme le prouve la photo qu’il a jointe à son dossier. Le plaignant admet avoir laissé la bougie allumée «environ trois heures» alors que la notice, disponible en ligne, précise qu’elle ne doit pas être utilisée plus de deux heures d’affilée. Il déplore toutefois que cette information ne soit pas assez mise en valeur. L’homme réclame 5 millions de dollars de dommages et intérêts, estimant que sa vie a été mise en danger.