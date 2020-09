Considérée comme l’une des meilleures humoristes françaises, Florence Foresti a connu un succès fulgurant dès ses débuts dans le showbiz. Cependant, sa notoriété soudaine ne lui pas apporté que des avantages, surtout dans sa vie sentimentale. «Les hommes ne sont pas toujours prêts à accepter qu’une femme gagne plus d’argent ou soit plus célèbre qu’eux. Je me souviens de mecs qui me disaient qu’ils ne sortiraient jamais avec moi pour cette raison et parce que j’ai une trop grande gueule, confie-t-elle dans l’édition française de «20 minutes». Heureusement qu’il existe des hommes suffisamment bien dans leur virilité pour accepter une femme comme moi.»