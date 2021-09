Jeux paralympiques : Sa chaise sabotée, il la répare en vitesse et remporte l’or

Le Belge Peter Genyn a retrouvé son fauteuil roulant avec le cadre cassé et trois pneus crevés 45 minutes avant la finale du 100 m. Avec son staff, il l’a réparé en un temps record et s’en est offert un par la même occasion.

En effet, des vandales avaient cassé son cadre et trois pneus avaient été crevés. Après le choc de trouver son matériel dans cet état, celui qui avait remporté le titre à Rio et beaucoup d’autres acteurs ont tout fait pour qu’il puisse participer à la course. Mais l’histoire est bien faite, comme il l’a expliqué à la RTBF après sa course, très ému de sa médaille et son record (20,33 secondes):