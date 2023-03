Soleure : Sa chienne meurt, elle porte plainte contre la clinique

De retour à la maison, l’animal a eu de la fièvre et des difficultés respiratoires, si bien que la propriétaire a appelé le service d’urgence de la clinique vétérinaire à six heures et demie le lendemain matin. On lui a dit de venir pendant les heures d’ouverture régulières, ce qu’elle a fait. Dans un état critique, le quadrupède a finalement été transféré au service des urgences d’une autre clinique, où une pneumonie par aspiration a été diagnostiquée. Il s’agit d’une infection des poumons causée par l’inhalation de sécrétions de la bouche ou de contenus gastriques. L’animal est décédé peu de temps après.