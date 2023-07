Sa chienne se fait mordre, c’est lui qui récolte les ennuis

L’affaire remonte à avril 2022 et, depuis, le propriétaire de la chienne conteste devoir remplir ces formalités. Le droit cantonal vaudois stipule que les chiens concernés appartiennent à des races de combat ou étant naturellement agressifs et désigne les Amstaff, les Pit Bull et les Rottweiler, tout en précisant que les chiens dont l’un des géniteurs appartient à cette race sont également considérés comme potentiellement dangereux. Or l’American Bully est issu généralement de croisements de divers molosses.