Allemagne: Sa collection de Barbie compte 18’000 poupées

Bettina Dorfmann propose sa collection à des musées et des centres commerciaux qui les exposent pour quelques mois.

«Enfant, j’ai toujours joué à la Barbie. Quand j’ai sorti mes poupées pour ma fille, elle n’en voulait pas car elles étaient trop démodées à son goût. C’est comme cela que j’ai commencé à les collectionner», a raconté à l’AFP Bettina Dorfmann, 62 ans, qui habite à Düsseldorf, en Allemagne. Cela fait désormais 28 ans qu’elle vit sa passion et propose des poupées de sa collection à des musées et des centres commerciaux qui les exposent pour quelques mois.

«Il peut y avoir entre 5000 et 20’000 visiteurs le temps des expositions, mais avec la sortie du film, on m’a dit que l’intérêt avait grossi», a-t-elle ajouté, sans pouvoir donner de chiffres précis. La demande pour ses catalogues qui recensent le prix des poupées et de leurs vêtements a également progressé depuis une semaine, a-t-elle affirmé.